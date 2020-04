Laboratorio di calligrafia

Un corso dedicato a tutti quelli che amano la bella scrittura.



Lavoreremo sulle forme base del Foundational, ideato nei primi anni del ventesimo secolo da Edward Johnston considerato il padre della calligrafia moderna.

Il Foundational è uno stile calligrafico elegante e dalle linee sinuose con cui dare la giusta veste alle tue parole.

Carta, pennino a punta tronca e inchiostri saranno i nostri compagni e strumenti di questo viaggio creativo!



Adatto a principianti, anche senza nessuna esperienza e agli appassionati che vogliano perfezionarsi o semplicemente far parte di un gruppo affiatato per migliorare insieme



Il materiale necessario può essere compreso nel costo.

Per dettagli e iscrizioni contattaci:

tel. 327 0931717

e-mail: circoloindipendenti@gmail.com

Per poter seguire tutti adeguatamente il corso si terrà con un numero limitato di iscritti.