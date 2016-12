"Laboratori di Natale" sull'Antica Roma al Museo Zannato di Montecchio Maggiore

Lunedì 26 dicembre 2016 e sabato 7 gennaio 2107 dalle 15 alle 17.30 si terranno i "Laboratori di Natale" al Museo di Archeologia e Scienze Naturali Zannato di Montecchio Maggiore in piazza Marconi con due appuntamenti per bambini dai 7 agli 11 anni e adulti. Gli incontri, dedicati all'archelogia dell'Antica Roma, saranno tenuti da operatori specializzati. Lunedì 26 dicembre 2016 si realizzeranno lettere e sigilli dell'antica Roma nel laboratorio "Caro Amico Ti Scrivo". Sabato 7 gennaio 2017 il laboratorio "A Caccia della Fortuna" sarà rivolto alla costruzione di antichi pendagli beneauguranti, come facevano gli antichi Romani. Inoltre ci sarà l'iniziativa "Natale al Museo" con attività naturalistiche ed archeologiche per bambini dai 7 agli 11 anni a cura di "Biosphaera" (27-30 dicembre 2016 e 2-5 gennaio 2017). Prezzi: 0.50 euro per i bambini e 1 euro per gli adulti. Prenotazioni: museo.didattica@comune.montecchio-maggiore.vi.it - 346.3168610. Si ricorda che il museo sarà aperto lunedì 26 dicembre 2016 (ore 15-18.30), sabato 7 gennaio 2017 (15-18.30) e domenica 8 gennaio 2017 (9.30-12.30 e 15-18.30), mentre rimarrà chiuso il 24, 25, 31 dicembre 2016 e l'1 e 2 gennaio 2017.

ELENCO LABORATORI