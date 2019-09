La vita: un percorso tra emozioni di gioia e di tristezza. capire, accettare ed evolvere

Le emozioni sono delle energie delle nostre esperienze di vita che vengono concentrate nel plesso cardiaco, memorizzate nel cervello, nel corpo e nelle nostre cellule. Queste emozioni possono essere di due tipi: emozioni di gioia ed emozioni di tristezza. Esempio di emozioni di gioia: la gioia di vivere, la forza, il coraggio e così via. Le emozioni di tristezza possono essere l’ansia, il dubbio, il sentirsi rifiutati e così via. Il relatore Bruno Savio spiegherà come le emozioni di tristezza causano stress che disequilibria il sistema ormonale ed il sistema immunitario, provocando disturbi fisici e psichici, anche gravi.

La qualità della vita dipende dalla gestione delle nostre emozioni. Tutti hanno emozioni: bambini, adolescenti, adulti ed anziani. Verrà, altresì, presentato un innovativo metodo di cura e riequilibrio emozionale: la Chromoson-terapia (trattamento a base di colori, suoni e vibrazioni della natura – sito ufficiale www.chromoson.net).

Ingresso libero. A tutti i partecipanti sarà offerto, previo successivo appuntamento, un trattamento gratuito presso lo Studio Arc-en-ciel, Via Parini 31, Vicenza (cell. 349-7454670).