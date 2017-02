"La Valigia di Caterina": corsa solidale per la Festa della Donna a Vicenza

In occasione della Festa della Donna, mercoledì 8 marzo alle 20 "Women In Run" organizza a Vicenza la corsa solidale "La Valigia di Caterina" con un percorso di 10 chilometri: partenza da piazza San Lorenzo. Quota di iscrizione: offerta libera. Il ricavato sarà devoluto alle donne vittime di violenza nel loro viaggio di autonomia, gestito dal Centro Antiviolenza di Vicenza. L'evento podistico ha il patrocinio del comune di Vicenza in collaborazione con l'Associazione Donna Chiama Donna.

