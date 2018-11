Presentazione video-fotografica di Laura Ceccon

Giovedì 22 novembre ore 20,30 Circoscrizione 4 Vicenza



Non solo per gli appassionati di ciclismo ma anche per gli amanti della montagna, dello sport, dell’avventura e dei viaggi, l’appuntamento è per giovedì 22 novembre alle ore 20,30 a Vicenza (Via Turra 70 - Circoscrizione 4) con “La traversata dei Pirenei: lei e la sua mtb”, presentazione video -fotografica di Laura Ceccon che ci racconterà la sua avventura in solitaria dal Mar Meditteraneo all’Oceano Atlantico in sella della sua mountain-bike per più di 1000 km e 28.000 metri di dislivello.

L’incontro promosso da Carisma Team e da NeveRoccia è patrocinato dal CAI Sezione di Vicenza e dal CAI Sezioni Vicentine, con la collaborazione del Comune di Vicenza Assessorato allo Sport che ha concesso i locali.

L’ultrabiker vicentina sarà accompagnata dall’amica Claudia Gugole, altra donna ciclista dedita alle lunghe distanze, la quale ha portato a termine quest’anno la NorthCape4000 da Arco (TN) a Capo Nord in bici da corsa.

L’incontro, a ingresso libero sino ad esaurimento posti, si preannuncia essere un’affascinante immersione in esperienze vissute di grande impatto emotivo e resistenza fisica e mentale.