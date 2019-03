La storia, il presente e il futuro del Teatro Politeama.

La storia del Teatro Politeama raccontata dai testimoni del tempo e dalle voci di oggi. È l’omaggio dell’Associazione Teatris, con la guida del direttore artistico Maurizio Panici, alla città che ospita questo meraviglioso luogo e che, grazie all’apertura del Ridotto e ad una straordinaria stagione teatrale, sta rinascendo a nuova vita.

Mercoledì 27 marzo, alle ore 20.30, Giornata Mondiale del Teatro, sul palco del Ridotto sarà raccontata la storia (in gran parte sconosciuta e priva di documenti) del teatro cittadino attraverso i racconti nati dai protagonisti del laboratorio di scrittura creativa “Narrami”, ma anche attraverso le interviste ad alcuni testimoni dell’epoca, come Luigi Bagnara e Franco Guerra.

Gestione, programmazione e produzione teatrale del Ridotto del Teatro Politeama sono oggi affidate ad una associazione temporanea di scopo formata dalla locale Associazione Teatris, il Centro di Produzione Veneto “La Piccionaia” e Argot di Roma, una delle prime compagnie teatrali italiane, con un ricco programma di spettacoli, che ospita compagnie nazionali e nuove produzioni, e di avvicinamento delle scuole al teatro.

Nella stagione teatrale che si sta per concludere sono 12 i titoli in cartellone, con cinque produzioni originali e due ambientazioni esterne, “Il Pranzo di Babette” al Castello Superiore e “Canto di Natale” al Castello Inferiore. Numerose le rappresentazioni sold out e le richieste di replica. Grande attesa per “Processo a Gesù”, una produzione Teatris con la regia di Maurizio Panici, in programma il 12 e il 13 aprile.