La Storia di Campo Marzio al nuovo Moresco

Si chiama Campo Marzo o Marzio, chi gli ha dato il nome? Perchè un parco proprio lì? Lo scopriremo sabato mattina.

Quale modo migliore di inaugurare la serie di eventi culturali che animeranno il nuovo Caffè Moresco, se non con uno speciale regalo di Natale per la Città di Vicenza e per tutti i suoi cittadini? È prevista per sabato 21 dicembre, alle ore 11, nella sala proiezioni del Caffè Moresco, al primo piano, la conferenza “Storia di Campo Marzio”, a cura del professor Luciano Parolin; il primo di una serie di eventi culturali organizzati in collaborazione con gli alpini della Sezione Ana di Vicenza “Monte Pasubio”.

Il programma dell’evento prevede l’introduzione del relatore da parte di Alberto Pieropan, storico degli alpini vicentini, cui seguirà la conferenza di Parolin con tanto di proiezione di documenti storici. Il Presidente Ana di Vicenza Luciano Cherobin, al termine della conferenza, riceverà dal professor Parolin i due volumi sulla storia di Campo Marzio da lui donati all’Ana di Vicenza, che verranno conservati nella Biblioteca degli Alpini presso il Moresco. In cambio, gli alpini di Vicenza omaggeranno il professore con un volume (quello dell'Ana "una storia viva"), oltre al crest della Sezione, e con l’occasione annunceranno pubblicamente ai presenti che presso il Caffè Moresco sarà trasferita, nei prossimi mesi, e messa a disposizione della cittadinanza, la biblioteca alpina, come ulteriore servizio alla Città di Vicenza da parte degli alpini.

Al termine della conferenza sarà disponibile il servizio di ristorazione del gestore Fonzarelli's per una conviviale conclusione dell'evento.

Entrata libera fino ad esaurimento posti disponibili.

Biografia Luciano Parolin:

Professore di Scuola Media e Superiore Secondaria, di formazione scientifica. Docente in Pensione. Commissario alla Toponomastica del Comune di Vicenza. Nominato prima da Variati e confermato da Francesco Rucco.

Storico della città, ricercatore e memorialista di Storia Patria. Ha pubblicato 15 volumi di Storie Vicentine e due Volumi sulla Storia di Campo Marzio, 630 pagine di Documenti dell'Archivio Comunale di Palazzo Trissino.

“LUCIANO PAROLIN RACCONTA CAMPO MARZIO AL MORESCO”

Sabato 21 dicembre

Ore 11, nel “nuovo” Caffè Moresco, a cura della Sezione Alpini di Vicenza “Monte Pasubio”.

All’evento, parteciperà anche lo storico alpino Alberto Pieropan e il presidente della Sezione Ana di Vicenza “Monte Pasubio” Luciano Cherobin.