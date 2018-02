"La Seduzione dell’umorista": Gene Gnocchi a Vicenza

La seduzione passa anche attraverso una comicità che conquista. E come si riesce a sedurre con una risata? Lo spiegherà, a modo suo, il comico e scrittore Gene Gnocchi nel primo dei cinque Incontri con la seduzione alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza, organizzati in collaborazione con Observa Science in Society.

Eugenio Ghiozzi, in arte Gene Gnocchi, nasce a Fidenza (Parma) il 1 marzo del 1955. Dopo la laurea in Giurisprudenza, conseguita con una tesi in Filosofia del Diritto, lascia la carriera da avvocato per concentrarsi su quella di comico e attore. Sono passati ormai trent’anni dal debutto allo Zelig di Milano e dalla sua prima partecipazione televisiva, nella trasmissione “Emilio”, assieme a Zuzzurro e Gaspare, Teo Teocoli, Silvio Orlando, Athina Cenci, Giorgio Faletti e Carlo Pistarino.

Nel 1992 presenta con Teo Teocoli “Scherzi a parte” in veste di conduttore. L’anno seguente partecipa alla prima edizione di “Mai dire gol”, creando nuovi personaggi, come il bergamasco Ermes Rubagotti, e cimentandosi nella parodia della giornalista sportiva Donatella Scarnati. Le sue imitazioni si ispirano ai compagni di squadra con i quali giocava a calcio da ragazzo.

Il pallone, infatti, è una delle sue più grandi passioni e nel 1995 Marino Bartoletti, direttore della Testata giornalistica sportiva “Processo del lunedì”, lo invita come ospite fisso. Gene Gnocchi e la sua satira dissacrante approdano così nel 1997 alla conduzione, con Tullio Solenghi, del popolare telegiornale satirico «Striscia la notizia».Ha esperienza anche di teatro, ma negli ultimi anni è conosciuto soprattutto come uno dei protagonisti di “Quelli che il calcio” su Rai 2. Al momento cura la copertina del talk show politico condotto da Giovanni Floris “DiMartedì” in onda su La7.

