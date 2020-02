La scuola non serve a nulla - Spettacolo teatrale al Kitchen

Teatro della Cooperativa presenta allo spazio Kitcken LA SCUOLA NON SERVE A NULLA di e con Antonello Taurino.

La scuola non serve a nulla è un viaggio tragicomico tra i paradossi della Scuola di ieri e della “Buona Scuola” di oggi, forse la peggiore riforma di tutta la storia repubblicana. Già messe malissimo ieri, nelle aule di oggi convivono antiche rigidità burocratiche e nuove follie kafkiane.

Fa ridere? Sì, parecchio. Fa ridere solo gli addetti ai lavori?Assolutamente no: se siete o siete stati professori, studenti, genitori di studenti, nonni, zii, cugini, amici, conoscenti di professori o di studenti, allora, e solo allora, è la vostra storia.

Il professore di una scuola di frontiera viene sospeso dal servizio, anche se non si capisce bene perché. Metodi didattici troppo bizzarri? Può essere: ma del resto come fare per accendere quel minimo sindacale di interesse in classi terremotate, multirazziali, multireligiose e multilinguistiche? Certo, c’è da dire innanzitutto che l’autore Antonello Taurino, essendo nella realtà docente precario di giorno e attore altrettanto precario di sera, racconta una realtà che conosce direttamente sulla propria pelle, attraverso lo sguardo autobiografico di un professore che nella vita è anche comico. Così come Carlo Turati, che alterna l’insegnamento alla scrittura come tanti grandi professionisti della risata.

La scuola non serve a nulla - Spettacolo teatrale

sabato dalle ore 21:00 alle 22:30

Kitchen Teatro Indipendente

Via dell'Edilizia 72, Vicenza

Ingresso Interi

- Tesserati 2019/2020: 12,00 Euro

– Non tesserati: 12,00 Euro + 3,00 Euro tessera 2019/2020

Riduzioni

- Promozione Under 30: 9,00 Euro+3,00 Euro tessera 2019/2020

– Iscritti scuola di teatro e danza di Ossidiana anno 2019/2020: 6,00 Euro.

– Possessori di abbonamento al Teatro Astra, Teatro Comunale, Teatro Bixio di Vicenza: 10,00+3,00 Euro tessera 2019/2020

E’ consigliata la prenotazione a info@spaziokitchen.it oppure con un sms al 335 5625286