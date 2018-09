La Rotonda Segreta: visita guidata nel capolavoro del Palladio

Una Visita Guidata Esclusiva dopo l'orario di apertura al pubblico per godersi in tranquillità uno dei vertici dell'architettura palladiana.



C'è una parte segreta della villa, una zona che normalmente non si visita durante l'orario di apertura e che per l'occasione verrà svelata solo al nostro gruppo: il piano terreno e le cucine, per secoli cuore pulsante della Rotonda.

Visiteremo inoltre il giardino e il piano nobile, con i suoi meravigliosi stucchi ed affreschi.

Non solo arte e architettura, ma anche storie vere e fatti di cronaca che hanno riguardato da vicino chi ha vissuto in villa nel corso dei secoli.

Costo: 25,00 euro a persona, comprensivi di biglietto di ingresso e visita guidata.



Prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a vicenzatourguide@gmail.com. Posti limitati.