La ricerca della citta' perduta di Paititi

Questo nostro appuntamento sarà un viaggio di esplorazione, avventuroso e interessante, alla ricerca di una città misteriosamente scomparsa...Relatori di alto livello ci illustreranno sulla base di quali indizi e conoscenze si è arrivati ad individuare qualla che potrebbe essere una delle più importanti scoperte archeologiche del secolo Una serata davvero interessante!

Le ricerche della leggendaria città perduta si perdono nella notte dei tempi, ma oggi sembrano essere giunte ad una importante svolta.

Un pool di esploratori e ricercatori italiani, sulla base di alcuni documenti ritrovati in Vaticano, studi archeo-astronomici, unitamente a rilievi satellitari, ritengono di avere individuato nella foresta amazzonica la leggendaria “montagna quadrata”, che potrebbe nascondere le rovine dell’ultima città degli Incas.

Il sogno di una vita dell’esploratore Zagni Marco sta per diventare realtà: grazie al contributo tecnico e scientifico del team (il gruppo Campo Base ) nell’estate 2020 una spedizione tutta italiana si addentrerà nella foresta amazzonica peruviana alla volta di Paititi. La spedizione potrebbe portare ad una delle scoperte archeologiche del secolo, evidenziando inedite corrispondenze tra l'antica cultura proto-europea e quella sud-americana, i petroglifi ritrovati nella Valle di Lacco sembrerebbero infatti costituire la prova dell'esistenza nell'antichità di un'unica grande civiltà globale.



La descrizione dell'intero progetto e il crowdfunding si trovano al seguente link https://www.produzionidalbasso.com/project/progetto-paititi-citta-perduta-inka/



I RELATORI



MARCO ZAGNI

Scrittore, esploratore e appassionato dei misteri della Storia e dell’Archeologia, dopo anni di spedizioni nel Sud America nel 1998 diventa il primo italiano a raggiungere l’Altopiano di Marcahuasi in Perù. Negli anni seguenti, tra una spedizione e l'altra, racconta le sue esperienze nelle trasmissioni televisive Stargate e Voyager e nei suoi libri.



ROBERTO DE LEO

Ex Ufficiale medico dell'esercito italiano, negli anni '80 partecipa operativamente a situazioni di soccorso alle popolazioni durante emergenze post eruzioni e terremoti. Dopo anni di esplorazioni condotte nel meridione italiano, a partire dal 2013 ha partecipato a diverse spedizioni nella foresta amazzonica (Valle di Lacco).



SILVIA MOTTA

Laureata in Fisica presso l’Università Statale di Milano e membro della S.I.A. (Società Italiana di Archeoastronomia). La sua passione per storia, archeologia e astronomia delle civiltà del Messico (Maya, Aztechi ) e del Perù (Inca e Preincaici ) l'ha portata a tenere conferenze di archeoastronomia precolombiana in Italia e in Europa.



FABIO GARUTI

Scrittore e studioso di lingue antiche, ha approfondito lo studio della alfabetica di tipo lineare, risalente ad oltre 7.000 anni fa. Analizzandone gli aspetti grafici, fonetici e lessicali, con le relative successive modifiche ed i relativi sviluppi, ha stabilito nell’ambito di tali studi, correlazioni planetarie ad oggi sconosciute.

COME E' ORGANIZZATO L'EVENTO?

Conferenza interattiva con domande da parte dei partecipanti.

Al termine prenderemo un aperitivo con assaggi e stuzzichini e si continuerà a parlare con i relatori.



QUANTO COSTA?

Contributo 15 euro per conferenza e aperitivo



COME PARTECIPARE?

Per questioni organizzative è' gradita la prenotazione

scrivere a eventi@veraclasse.it

Per informazioni 3475276046