"La Primavera in Tavola" alla Trattoria Isetta di Grancona

Venerdì 31 marzo alle 19.30 la Trattoria Albergo Isetta di Grancona in via Pederiva 96 organizza la serata gastronomica a tema "La Primavera in Tavola" dedicata alle erbette spontanee dei Colli Berici. con un ricco menù dagli antipasti ai primi fino al secondo e al dessert. Per informazioni prezzi e prenotazioni tavoli: 0444.889521 - info@trattoriaalbergoisetta.it

Il menù della serata:

ANTIPASTO AL BUFFET

2 PRIMI PIATTI: Risotto alle erbette (asparagine, bruscandoli, carletti) - Tortellini ripieni di rosole su crema di canellini e datterino in confit

SECONDO PIATTO: Arrosto di spalla di vitello su julienne di verdure con erbe di campo e patate al rosmarino

DESSERT: Bavarese alla camomilla con macedonia di fragole fresche

Acqua - Vini abbinati - Caffè

