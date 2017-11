"La Polenta Quotidiana": voci di donne da un tempo coraggioso

LA POLENTA QUOTIDIANA - Vci di donne da un tempo coraggioso



Con Stefania Carlesso (voce narrante) e Veronica Canale (voce e fisarmonica)



La polenta quotidiana è uno spettacolo in parole e musica che racconta le donne di un tempo, un tempo coraggioso. L’amore, il lavoro, fuori e dentro casa, la maternità, antichi usi e costumi sono ripercorsi in un moderno filò costruito come dialogo tra la voce narrante e il suono de ‘na volta.



Cante, ninne nanne, ballate popolari si alternano a fole, proverbi, poesie in dialetto, ma anche a testi in italiano di Dino Coltro, Ulderico Bernardi, Luigi Meneghello, Monforte Chiarello, Aldo Busi.



Le melodie e i testi della tradizione popolare si mescolano invece alle canzoni di De Andrè e Bertelli, sensibili interpreti della poesia del passato. Al centro, donne coraggiose, custodi giornaliere del fuoco, sorveglianti della casa, amministratrici sapienti. A far da filo conduttore, perché il pane si vedeva una o due volte l’anno, proprio la polenta, consumata mattina, mezzogiorno e sera. La polenta quotidiana è uno spettacolo che celebra la mare de casa , ma anche la bellezza e il valore della memoria passando attraverso la riscoperta delle nostre radici, perché la tradizione “non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco”.



“È un terreno sdrucciolevole, quello del teatro della memoria. Il rischio di sbilanciarsi verso una stucchevole operazione nostalgia è sempre in agguato. Ma quando quel teatro riesce a trovare l’equilibrio perfetto tra ricordo e analisi storica, allora la nostalgia lascia il posto al ripensare lucido alle radici che, in quell’albero della vita di ognuno di noi, devono essere ben ancorate nel terreno. Aver trovato quell’equilibrio è il pregio maggiore della polenta quotidiana. “

Alessandra Agosti (Giornale di Vicenza ).



Per accedere al Kitchen Teatro Indipendente

è necessario essere iscritti all’Associazione Ossidiana.

Fino al 31 dicembre è valida la tessera Ossidiana/Kitchen 2016/17, oppure si può fare la tessera Ossidiana/Kitchen 2017/2018 (3,00 Euro).



Ingresso Interi

10,00 Euro



Ingresso Ridotti:

– 5,00 Euro per iscritti scuola di teatro di Ossidiana

– 8,00 Euro per possessori di abbonamento e carnet 2017/18 delle rassegne al Teatro Astra di Vicenza

– 8,00 Euro per abbonati Teatro Comunale di Vicenza

– 8,00 Euro per iscritti corsi teatro Theama

– 8,00 Euro per abbonati Teatro Bixio

– 6,00 Euro per ragazzi fino ai 14 anni



E’ consigliata la prenotazione a info@spaziokitchen.it

oppure con un sms al 335 5625286



Kitchen Teatro Indipendente

via dell’Edilizia 72

36100 Vicenza

