"La Playa de Poleo": torneo di beah volley 4x4 misto a Poleo di Schio

Dal 12 al 29 luglio si disputerà il torneo di beah volley 4x4 misto "La Playa de Poleo" alla Casa del Giovane di Poleo di Schio in via Falgare con gare dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 24.

REGOLAMENTO. Le partite si svolgeranno con le regole Fipa del volley 6x6 ad eccezione di: 3 set obbligatori per partita durante i gironi; 21 punti a set durante i gironi (o stabilita in base al numero di squadre); 1 punto classifica per set vinto durante i gironi; i cambi dei giocatori sono numericamente liberi; non esistono giocatori in difesa e in attacco (niente prima e seconda linea, salvo rispettare l’ordine di rotazione in battuta); minimo 2 giocatrici sempre presenti in campo; età minima dei giocatori e delle giocatrici: 16 anni compiuti; classifica gironi in base ai punti (set vinti) e, a parità di punti delgirone,valela differenza punti e poi l’eventuale risultato dello scontro diretto; le partite “finali”: al meglio dei 3 set, 21 punti a set; premi per le prime squadre classificate. Vedi anche: "La Playa de Poleo 2015".

LIMITAZIONI. Non si può far parte a più di una squadra. Non possono partecipare al torneo: giocatori iscritti / tesserati fipa nei campionati 2016 / 2017 oltre e compresa la serie “D” e che abbiano giocato una o più partite nei suddetti campionati; giocatrici iscritte / tesserate fipa nei campionati 2016 / 2017 oltre e compresa la serie “C” e che abbiano giocato una o più partite nei suddetti campionati.

ISCRIZIONI. Entro venerdì 7 luglio presso: Casa Del Giovane, Via Falgare, Poleo di Schio, 0445.523196. Quota di iscrizione per ogni giocatore: 10 euro a squadra + 10 euro a giocatore (comprensivO di iscrizione + aperitivo + maglietta ufficiale). Al momento dell'iscrizione verrà raccolta la quota di 10€ corrispondente all'iscrizione della squadra.

INFORMAZIONI: 338.5948253 - playa.poleo@gmail.com.

