La Pissotta vivente a Nove

LA PISSOTA VIVENTE

L’ Associazione Pro Nove in collaborazione con la Parrocchia e con il patrocinio del Comune ha organizzato per Sabato 28 Settembre ij Piazza alle ore 20.45 LA PISSOTA A PERSONAGGI VIVENTI.

La Pissota è un antico gioco popolare simile alla tombola figurata. In questa occasione verrà rappresentata nella piazza del paese da personaggi in costume. La manifestazione non sarà solo un gioco reale, a cui il pubblico è invitato a partecipare e a tentare la fortuna, ma prima di tutto una rievocazione storica della civilità rurale e artigianale del paese.

“La Pissota” è uno spettacolo a personaggi viventi che ricorda l’antico gioco della tombola. I numeri sono sostituiti da 64 figure che rappresentano e raccontano la vita sociale di un tempo. La “Pissotta” di Nove sarà rappresentata nella piazza del paese da 300 personaggi in costume in uno spettacolo ricco di fascino, storia con tutto il suo mondo di leggende e di tradizioni.

Lo spettacolo della “Pissotta” è improntato al recupero dei valori della tradizione contadina e veneta del ‘700. I numeri della tombola sono sostituiti da figure perché in questo modo si consentiva, in origine, anche alle persone che non sapevano leggere i numeri di giocare. Le formelle del tabellone sono realizzate in ceramica.