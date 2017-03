"La Piovega e La Scaletta": itinerario sui sentieri antichissimi di Enego

Domenica 12 marzo alle 8.45 è in programma l'escursione "La Piovega e La Scaletta" sull’antico sentiero riaperto di recente con Egidio Fontana e Fabio Cerato dell’Associazione ‘dalla Brenta all’Ortigara’ Ritrovo alla Birreria Cornale di Enego in via Piovega di Sotto 7, che si trova a sinistra della superstrada Valsugana, ed è raggiungibile proseguendo allo svincolo di Primolano e ritornando indietro verso Cismon del Grappa, subito dopo il Bar Tombion si svolta a destra. La "Scaletta" è un antichissimo sentiero attrezzato con alcune catene dall’Associazione dalla Brenta all’Ortigara, reso percorribile e riaperto di recente in collaborazione con la sezione C.A.I. di Marostica. Dalla Birreria si va sulla ciclabile in direzione nord lungo la Brenta, poi si sale costeggiando le pareti fino ad incontrare le catene d’acciaio che agevolano il superamento di un tratto breve e un po’ impegnativo. Si prosegue su tracciato scavato nella roccia fino ad incrociare la Piovega, via anch’essa molto antica da cui a fine escursione si scenderà per il rientro. Fabio Cerato illustrerà le varie curiosità incontrate lungo l’itinerario, Egidio Fontana che attenderà la comitiva a contrada Fosse spiegherà altri aspetti ambientali e storici del territorio di Enego. Dislivello: circa 700 m. Pranzo a sacco, calzature e vestiario adatti alla stagione. Escursione adatta a tutti. Quota di partecipazione: offerta liberale di almeno 10 euro adulti - 2 euro ragazzi. I proventi saranno devoluti al recupero e valorizzazione di questo percorso storico delle Alpi Vicentine. Versamento quote ad inizio escursione. Per informazioni ed iscrizioni: tarcisiobello@hotmail.it - 334.8244111.

