La piazza dei Sapori:prelibatezze da tutte le regioni

Al via una nuova edizione di La Piazza dei Sapori, arriva questo fine settimana a Vicenza il meglio della eno-gastronomia italiana. Le piazze del centro saranno l’esclusiva cornice in cui si svolgerà una manifestazione tutta dedicata alle prelibatezze locali, un’occasione irripetibile per conoscere il meglio della tavola veneta e i prodotti di qualità di tutte le regioni italiane.

Ma le iniziative non si fermano di certo alle semplici degustazioni: come ogni evento gastronomico che si rispetti, sono in programma delle tavole rotonde e dei workshop in cui verranno approfondite tutte le tematiche inerenti l’arte del saper cucinare. Potremo così conoscere i metodi di lavorazione artigianale degli ingredienti e imparare le antiche ricette che si tramandano di padre in figlio, un vero e proprio patrimonio culturale da preservare e perpetuare. Un evento di notevole importanza, che costituisce il punto d’incontro tra i produttori ed i professionisti del settore ed il consumatore, abbattendo le barriere della grande distribuzione e permettendo così un contatto più diretto.

Oltre alla mostra mercato ci saranno dei laboratori dedicati alla conoscenza e degustazione dei prodotti, tutto proveniente da aziende del Vicentino:

Laboratori di sabato

10:00-12:00

Azienda Agricola EL TABARO di Enego presenta la Caciotta, assaggio con abbinamenti di marmellate;

in collaborazione con:

Azienda Agricola IL GIGLIO ROSSO di Arsiero: le marmellate con il formaggio.

Agriturismo LE POSCOLE di Castelgomberto che presenta i metodi per la distillazione della lavanda.

A seguire presentazione di cosmesi di produzione propria.

15:00-17:30

Azienda Agricola PIEROPAN di Dueville con un laboratorio del miele.

Azienda Agricola CANTONA’ di Sossanno che presenta le varietà e le proprietà della zucca.

Azienda TAURO ESSICCATORI di Camisano Vicentino: l’essiccazione della zucca, metodi di conservazione.

17:00-20:00

Azienda Agricola Vitivinicola TONELLO di Montorso propone una degustazione vini vulcanici.

Laboratori di domenica

10:00-12:00

Agri birrificio LUNARDON di Marostica: presentazione e inizio produzione di birra per la degustazione in Piazza dei Sapori.

Azienda Agricola FRU-BER di Valeggio sul Mincio: importanza della raccolta, mantenimento e conservazione della frutta a km 0.

15:00-17:30

Agri birrificio LUNARDON di Marostica presentano e fanno degustare la birra prodotta durante la manifestazione.

17:00-20:00

Azienda Agricola Vitivinicola TONELLO di Montorso: degustazione vini vulcanici.

Azienda Agricola LOMBARDI di Thiene che presenta la carne di sorana: l’Angus.

La Piazza dei Sapori coinvolgerà le piazze più pittoresche della città, trasformandole in stands enogastronomici presso i quali poter gustare i prodotti più buoni della provincia.