"La Parola Ulula?": poesia contemporanea e musica alla Locomotiva di Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 16 AL 24 FEBBRAIO

Venerdì 24 febbraio alle 20.30 alla Locomotiva - Centro Civico dei Ferrovieri di Vicenza in via Rismondo 2 (zona San Lazzaro) si terrà l'incontro "La Parola Ulula?" con lettura di poesia contemporanea da parte dalla poetessa Annamaria Ghirardello, con accompagnamento musicale di cornamusa e flauto traverso a cura di Alessandro Ceccato. L'evento è realizzato in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Infoline: Annamaria Ghirardello 331.6465852.

ELENCO INCONTRI