"La Nuova Corsa del Partigiano 2017" a Lugo di Vicenza

GUIDA PODISMO: CORSE, MARCE E MARATONE NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 21 - 23 LUGLIO

Domenica 23 luglio alle 9.30 è in programma "La Nuova Corsa del Partigiano" a Lugo di Vicenza con un percorso di 10 chilometri. Ritrovo per iscrizioni fino alle 9 e partenza da Malga Granezzetta a quota 1290 metri in località Monte Corno a Lugo di Vicenza. Sarà assegnato il 6° Trofeo Giulio Vescovi al primo assoluto maschile e femminile, determinato dalla somma dei tempi della "Lugo Run" (21 giugno) e della "Nuova Corsa del Partigiano" (23 luglio).

SERVIZI. Previsto il servizio docce con spogliatoi per gli atleti. Il pranzo in Malga Granezzetta è a disposizione anche per gli accompagnatori dei partecipanti con prenotazioni entro le 11. La manifestazione podistica avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica. Vedi anche: "La Nuova Corsa del Partigiano 2016".

PREMIAZIONI. Saranno premiati i primi 3 classificati delle categorie uomini 18 - 45 anni / 46 - 59 e della categoria unica donne 18 - 59 anni. Per gli over 60 uomini e per le over 50 donne verrà pemiato solo il primo arrivato.

QUOTA DI ISCRIZIONE (compreso buono pasto in malga): 8 euro entro il 20 luglio - 10 euro il giorno della gara

INFORMAZIONI: www.prolugo.it - prolugo@tiscali.it.

