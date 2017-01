"La Notte Nazionale del Liceo Classico" allo "Zanella" di Schio

Venerdì 13 gennaio dalle 18 alle 23 anche il Liceo Zanella di Schio in piazzale Summano promuove "La Notte Nazionale del Liceo Classico", che aderisce all'omonima iniziativa nazionale insieme a 367 licei italiani, con una vera e propria maratona tra musica, workshop e conferenze su un ventaglio di temi sull'umanità intera per un confronto culturale a tutto tondo. La serata sarà articolata in due momenti: il primo con laboratori didattici e il secondo con conferenze oltre ad interventi musicali e recitativi. Ingresso libero.

Il programma completo della manifestazione:

ore 18: Apertura de "La Notte Nazionale del Liceo Classico" con presentazione delle varie attività ludico-creative e conferenze

ore 18.15: Laboratori di "Orchestra", "Coro", "Lettura Espressiva", "Dialogo Socratico", "Legalità dalla Denuncia all'Impegno" e "Logia e Giochi Matematici"

ore 19.45: Buffet

ore 20.15: Conferenza "Il Corpo come Arte: Cenni di Iconografia Anatomica dal 1500 ai giorni nostri" a cura di Alice Malaguti

ore 21: Conferenze "La Matematica: Linguaggio Razionale e Problema Filosofico - Da Platone a Kant: l'Indissolubile Rapporto tra i Numeri e la Filosofia" a cura di Cristiana Gasparetto - "Claior Pindo: Maior Olimpo: Il Monte Summano nella Poesia Latina del Seicento" a cura di Francesco Grotto - "La Scissione tra Vita e Poesia in ambito latino, provenzale e moderno" a cura di Anna Marchioro

ore 21.45: Conferenze "Il Male e la sua Negazione" a cura di Filippo Soffiato - "Come la Cultura può diventare strumento interpretativo e d'indagine dell'arte audiovisiva e performativa" a cura di Valentina Lovato - "Dall'Ordine Classico all'Ordine Moderno: Uomo, Arte, Pensiero e Diritto" a cura di Giacomo Gallo

ore 22.30: Conferenze "La Magia dell'Esser Donna: Forze Oscure e Macabri Rituali custodiscono il Mistero della Vita" a cura di Maddalena Dal Pozzo - "Ti Racconto una Storia: Stranieri di Ieri e di Oggi" a cura di Damiano e Federica Pellizzaro - "Internet è un'Opportunità o un Pericolo?" a cura di Federico Zilio

