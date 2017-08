"La Notte di San Lorenzo" sulle Piccole Dolomiti da Campogrosso al Bottegal

NOTTE DI SAN LORENZO 2017 A VICENZA E PROVINCIA: ESCURSIONI - DEGUSTAZIONI - ASTRONOMIA

STELLE CADENTI ED ECLISSI: GLI APPUNTAMENTI DI AGOSTO 2017

GUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

Sabato 12 agosto alle 20.30 "CS Centro Sportivo Le Guide" organizza l'escursione notturna "La Notte di San Lorenzo" sulle Piccole Dolomiti. Ritrovo a Campogrosso con rientro per mezzanotte. L'itinerario passerà attraverso i pascoli del Bottegal, inseguendo le stelle cadenti e i desideri che si intrecciano nel cielo delle Prealpi Venete. Difficoltà: Bassa. Quota di partecipazione: 5 euro per mezza giornata; 10 euro per l'intera giornata con riduzione ai bambini. Info per iscrizioni: Ufficio I.A.T. di Recoaro Terme 0445.75070 - iat.recoaro@provincia.vicenza.it.

ELENCO ESCURSIONI