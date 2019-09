La Notte della Ricerca a Vicenza

Comune di Vicenza e Biblioteca Civica Bertoliana sono promotori e coordinatori della prima edizione vicentina de La Notte della Ricerca.

Venerdì 27 e sabato 28 settembre bambini, giovani e adulti potranno assistere, in un contesto originale e stimolante, a esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari, per un totale di 22 proposte diversificate che hanno come finalità primaria la divulgazione scientifica.

Si inizierà il 27 settembre alle 9.30 con laboratori per le scuole, si proseguirà nel pomeriggio e sera con laboratori, seminari e convegni, per terminare il calendario delle attività nella giornata di sabato 28 settembre con la visita a due musei, e ulteriori incontri esperienziali.

Da segnalare, fra le molteplici e interessanti attività, la mostra programmata in Basilica palladiana, "Riabitare il costruito" (27 settembre-6 ottobre 2019), che propone ai visitatori le idee progettuali degli studenti dei Laboratori IUAV di Venezia in relazione alla nuova Biblioteca Bertoliana ipotizzata nella sede dell'ex tribunale di Vicenza.

A chi parteciperà a più eventi possibile (almeno 3 per i bambini e 8 per i giovani e gli adulti), verrà consegnato il diploma di apprendista ricercatore: basterà farsi apporre un timbro per ogni iniziativa cui si prende parte sul proprio programma nominale e ritirare l'attestato presso Palazzo Cordellina (contra' Riale 12) la sera del 27 settembre o al Museo Naturalistico Archeologico (contra' Santa Corona 4) domenica pomeriggio 28 settembre.

Tutti gli appuntamenti: