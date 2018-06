La Notte dei Bar in Villa Mascotto ad Ancignano

Venerdì 15, dalle ore 19.00 alle ore 2.00, Cambusa Viale Ippodromo, Bar4Venti, Birreria Alle Poste e Bar Caffetteria La Piazzetta presentano :



LA NOTTE DEI BAR IN VILLA



I 4 bar si uniscono in Villa Mascotto ad Ancignano per una notte senza precedenti



Per l'occasione in console :

DJ CEFFO

DJ LORIS



INGRESSO GRATUITO