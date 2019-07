La Notte Bianca di Vicenza: 3 serate di eventi

Una manifestazione che racchiude, in un'unico evento, intrattenimenti per tutti i cittadini, dai giovani alle famiglie, per far vivere all'intera città giorni di festa totale!

Tre serate per la Notte bianca 2019 a Vicenza. nel 2018 fu di 2 giorni ma arrivarono più di 50.000 persone in coincidenza con l'avvio della stagione dei saldi.

Notte bianca 2019: dal 5 al 7 luglio in centro storico musica, spettacoli, percorsi guidati, artisti di strada, animazione per bambini, street food e molto altro

Sabato 6 luglio negozi aperti anche la sera. Edizione plastic free

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio il centro storico ospiterà la terza edizione della Notte bianca.

A fare da protagonista nelle piazze principali (piazza dei Signori, piazza Matteotti, piazza Biade, piazza delle Erbe, contra' Garibaldi, piazza Duomo, e poi piazza Castello, piazza San Lorenzo e l'intero corso Fogazzaro fino a piazzetta Carmini), sarà la musica, insieme conpresentazioni di libri, conferenze, percorsi guidati, mostre, mercatini, spettacoli e animazione per bambini.

Non mancheranno aree ristoro con street food.

Inoltre, sabato 6 luglio i negozi rimarranno aperti anche la sera mentre in corso Palladio si esibiranno artisti di strada.

La serata di domenica 7 luglio sarà dedicata alla beneficenza, con la cena di gala “charity sunday”: i fondi raccolti saranno devoluti al progetto benefico "Polo della Famiglia".

Inoltre, in via sperimentale e su proposta dell'assessore alle attività produttive con delega al turismo Silvio Giovine, sarà un'edizione plastic free, grazie alla disponibilità degli esercizi pubblici del centro e dei chioschi allestiti per la festa che permetteranno di evitare l'accumulo di plastica utilizzando materiali di più rapido smaltimento.

Sarà in vigore, per evitare pericoli per i partecipanti alla manifestazione, l'ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine.

Notte bianca è una produzione di OffEvents in collaborazione con il Comune di Vicenza, Confcommercio Vicenza ed Euforia Biancorossa. Anche quest'anno è garantito il contributo dei pubblici esercizi del centro storico.

La festa si aprirà venerdì 5 luglio alle 18 e proseguirà fino alle 2, e così per tutte e tre le serate con orari di chiusura anticipati nei diversi luoghi coinvolti.

Venerdì 5 luglio

Tra i principali eventi musicali di venerdì 5 luglio ci saranno il Funky remember + Gaggia & Visonà con musica anni '70 e '80, in piazza dei Signori dalle 20 all'1, mentre dalle 20 alle 1.30 in piazza San Lorenzo ci sarà il Silent Party.

Inoltre in piazza Castello dalle 21 alle 2 spazio Omega – Uniparty, l'evento dedicato agli universitari.

Piazza Matteotti dalle 19 a mezzanotte ospiterà l'iniziativa “Piazza della cultura e il Teatro del jazz”. Alle 19 si terrà la presentazione del libro di Paolo Malaguti, "Lungo la Pedemontana: in giro lento tra storia paesaggio veneto e fantasie"; seguirà, alle 20.30, la conferenza “Antonio Pigafetta e Neil Armstrong, due uomini un unico destino: essere stati i primi. 500 anni dal primo giro intorno al mondo, 50 anni dal primo uomo sulla luna”. Presenta l'architetto Romano Concato. Per concludere, alle 22, lo spettacolo teatrale Rumori fuori scena di Micheal Frayn, regia di Rebecca Zacco.

Piazzetta Carmini e corso Fogazzaro nord dalle 18 alle 2 saranno animati dal Festival Latino & friends con esibizione di scuole di danza. El Sabor di ChiaraCrivellaro proporrà spettacoli a cura di Filippo e Sabrina Tessari con la musica selezionata da dj Andreito.

A Palazzo D’Oro Ca’ Schio, in corso Palladio 147, sarà proposto, in doppio spettacolo alle 20.30 e alle 22.30, “Orazio racconta Amleto” a cura de La Giostra, gruppo teatrale di Vicenza. Obbligatoria la prenotazione, causa spettacolo itinerante a numero chiuso, al numero 339 2453449. Costo biglietti: 15 euro.

Sabato 6 luglio

Sabato 6 luglio nel cuore del centro storico, piazza dei Signori, dalle 19 andrà in scena la selezione provinciale veneta del concorso Miss Mondo Italia 2019. Alle 21.30 spazio a Los Locos con Radio Bella e Monella e “I Belli di gruppo”. A mezzanotte spazio a Cuore matto fino alle 2.

In piazza Castello a partire dalle 17 nello store Coin sarà possibile partecipare a sessioni di trucco personalizzato e servizi di hair styling in collaborazione con la scuola Victory di Vicenza; sarà possibile, inoltre, chiedere una consulenza al personale dei brand Lancome e Cartier. Alle 18 aperitivo con Marco Festa dj. Alle 21 arriva Suavemente dedicato agli appassionati del reggaeton e latinpop. Da mezzanotte fino alle 2 la piazza sarà animata dalla migliore musica hip hop con il format Yolo.

Dalle 21 in piazza San Lorenzo si terrà Nice to know you Funk rock con l'esibizione di band locali emergenti a cura di Vicenza Underground. Alle 22 sul palco salirà la Diapason band, tribute band di Vasco Rossi, e poi da mezzanotte alle 2 Toco Tutugno, una festa italiana, dall'indie di Calcutta e Coez ai Tormentoni di Toto Cutugno e degli 883, dai Subsonica a Gigi D'Agostino passando per i successi senza tempo di Rino Gaetano e Battiato.

In piazza delle Erbe dalle 18 all'1 si esibirà la Bloko Intesthnao live, band di samba itinerante nota grazie ad Italia's Got Talent.

In piazza Matteotti dalle 18 a mezzanotte si potrà ammirare la mostra di sculture in pietra di Vicenza. Seguiranno due presentazioni di libri da parte degli stessi autori: alle 19.30 Paola Barbato con il suo 'Zoo' edito da Piemmez e poi alle 21.15 Mattia Signorini con 'Stelle minori' edito di Feltrinelli. Prima e dopo si terrà l'esibizione del Consevatorio di Vicenza, impegnato in un concerto Jazz in tre parti (alle 18.30, 20.45, 22.30).

Piazzetta dei Carmini e corso Fogazzaro nord saranno animati dalla Notte latina & friends con esibizione di scuole di danza. Baila Latino – Corinna staff presenta lo show di Dirty dancing Verona, Californiacountry dancer, Secret Liniy, la prima parte alle 21.30, la seconda parte alle 23.30. Lo show sarà intervallato dalla scuola di bachata alle 20.30 e da quella di latino alle 22 con dj Davide. In chiusura, dalle 23.50 ballo latino.

Sabato 6 luglio i negozi rimarranno aperti anche la sera.

Domenica 7 luglio

La serata di chiusura vedrà la presenza in piazza dei Signori alle 19.30 dei The passion, energy rock blues band; a seguire, alle 21, i “Figli delle stelle” con i migliori pezzi anni 70, 80, 90.

Sempre in piazza dei Signori, dalle 19 alle 22.30, in collaborazione con Team for children Vicenza, si terrà la cena di gala di beneficenza “charity sunday”: i fondi raccolti saranno devoluti al progetto benefico "Polo della Famiglia". Per info: eventi@teamforchildrenvicenza. it ewww.teamforchildrenvicenza.it.

In piazza San Lorenzo dalle 21 alle 23 andrà in scena uno spettacolo di tango argentino con gli amici di Tango Ritua'l Vicenza.

Proposte durante le tre serate

In piazza Biade per tutte e tre le serate, dalle 18 alle 23, sarà a disposizione l'area children, con animazione e gonfiabili, a cui si affiancherà un'area allestita dal Vicenza calcio sempre dedicata ai più piccoli.

In contra' Garibaldi e piazza Duomo dalle 18 alle 2 e in corso Fogazzaro nord dalle 18 all'una venerdì e sabato, fino alle 23 domenica, lo Street food and Beer Festival proporrà piatti da tutto il mondo da consumare all'aperto. In corso Fogazzaro si potranno gustare anche i prodotti bio a chilometro zero di Campagna amica. In entrambe le location ci sarà l'accompagnamento musicale di artisti di strada e band musicali jazz e blues.

In corso Fogazzaro e via Cesare Battisti "Unico", il mercato del fatto a mano, proporrà oggetti artigianali dai materiali e dalle forme ricercate: venerdì e sabato dalle 18 alle 24 e domenica dalle 16 alle 22.

Durante le tre serate si potrà accedere anche alla Basilica palladiana, aperta alle 10 alle 16 e dalle 18 alle 22 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura).

Il Torrione di Porta Castello rimarrà aperto in via straordinaria, per tutte e tre le serate, il 5 e 6 luglio dalle 15 alle 23, il 7 luglio dalle 11 alle 18 con percorsi guidati programmati ogni ora, compresi nel biglietto di ingresso per visitare la mostra "La torre". L'iniziativa è possibile grazie alla collaborazione della Fondazione Coppola. Informazioni: www. fondazionecoppola.org.

Inoltre si potrà partecipare al concorso fotografico “Attimi di Notte bianca” con premi offerti da Fotolandia.





⬇ PROGRAMMA UFFICIALE ⬇



📅 VENERDI' 5 LUGLIO



📍 Piazza Matteotti

🕘 Dalle 19.00 alle 00.00

• Piazza della Cultura ed il Teatro del Jazz



📍 Piazza dei Signori

➡ 🕘 Dalle 20.00 alle 01.00

• Funky Remember + Gaggia & Visonà - Piazza Dei Signori - Vicenza

➡ 🕘 Dalle 18.00 alle 23.00

• Vicenza Virtus



📍 Piazza San Lorenzo

➡ 🕘 Dalle 20.00 alle 01.30

• ☊ Silent Party® - Venerdì 5 Luglio Notte Bianca Vicenza



📍 Piazza Castello

➡ 🕘 Dalle 15.30 alle 23.00

• Vicenza, tutta un'altra storia: Visita guidata al Torrione

(info e prenotazioni: fondazionecoppola.org - info@fondazionecoppola.org - 0444043272)

➡ 🕘 Dalle 21.00 alle 02.00

• OMEGA Ω UniParty @Notte Bianca Vicenza - Piazza Castello



📍 Piazza Duomo, Piazza delle Poste

➡ 🕘 Dalle 18.00 alle 02.00

• Vicenza • Street Food & Beer Festival •



📍 Piazzetta dei Carmini e Corso Fogazzaro Nord

➡ 🕘 Dalle 18.00 alle 02.00

• Festival Latino & Friends + Street Food & Beer Festival



📍 Corso Fogazzaro Sud

➡ 🕘 Dalle 18.00 alle 02.00

• UNICO - Il mercatino del fatto a mano: Handmade and Vintage Market alla Notte Bianca di Vicenza



📍 Piazza Biade

➡ 🕘 Dalle 18.00 alle 02.00

• AREA CHILDREN







📅 SABATO 6 LUGLIO



📍 Piazza dei Signori

➡ 🕘 Dalle 19.00 alle 21.30

• MISS MONDO 2019 - Provinciali

➡ 🕘 Dalle 21.30 a 00.00

• I Belli di Gruppo | @Notte Bianca Vicenza

➡ 🕘 Da 00.00 alle 02.00

• Cuorematto @Notte Bianca Vicenza

➡ 🕘 Dalle 18.00 alle 23.00

• Vicenza Virtus



📍 Piazza Matteotti

🕘 Dalle 18.30 alle 01.00

• Piazza della Cultura ed il Teatro del Jazz

• Mostra di sculture in pietra di Vicenza



📍 Piazza San Lorenzo

➡ 🕘 Dalle 21.00 alle 22.00

Nice To Know You Funk Rock | Vicenza Underground

➡ 🕘 Dalle 22.00 alle 00.00

• DiapasonBand • Vasco Rossi Cover • Notte Bianca Vicenza

➡ 🕘 Dalle 00.00 alle 02.00

• Toco Tutugno, una festa italiana | Notte Bianca Vicenza



📍 Piazza Castello

➡ 🕘 Dalle 18.00 alle 21.00

• Aperitivo con Marco Festa Dj

➡ 🕘 Dalle 21.00 alle 02.00

• Suãvemente • Reggaeton & LatinPop • Piazza Castello Vicenza

➡ 🕘 Da 00.00 alle 02.00

• YOLO Hip Hop Party - Notte Bianca di VICENZA

➡ 🕘 Dalle 15.30 alle 23.00

• Vicenza, tutta un'altra storia: Visita guidata al Torrione

(info e prenotazioni: fondazionecoppola.org - info@fondazionecoppola.org - 0444043272)



📍 Piazzetta dei Carmini e Corso Fogazzaro Nord

➡ 🕘 Dalle 18.00 alle 02.00

• Festival Latino & Friends + Street Food & Beer Festival



📍 Piazza Duomo, Piazza delle Poste

➡ 🕘 Dalle 18.00 alle 02.00

• Vicenza • Street Food & Beer Festival •



📍 Piazza delle Erbe

➡ 🕘 Dalle 18.00 alle 01.00

Notte bianca in piazza delle erbe - Bloko Intesthnao live

Dj set munstac , mogoloko , Gaz



📍 Corso Fogazzaro Sud

➡ 🕘 Dalle 18.00 alle 02.00

UNICO - Il mercatino del fatto a mano: Handmade and Vintage Market alla Notte Bianca di Vicenza



📍 Piazza Biade

➡ 🕘 Dalle 18.00 alle 02.00

• AREA CHILDREN







📅 DOMENICA 7 LUGLIO



📍 Piazza dei Signori

➡ 🕘 Dalle 19.00 alle 23.30

• Figli delle Stelle @Notte Bianca Vicenza

➡ 🕘 Dalle 18.00 alle 23.00

• Vicenza Virtus



📍 Piazza Duomo, Piazza delle Poste

➡ 🕘 Dalle 18.00 alle 00.00

• Vicenza • Street Food & Beer Festival •



📍 Piazza Castello

➡ 🕘 Dalle 11.00 alle 18.00

• Vicenza, tutta un'altra storia: Visita guidata al Torrione

(info e prenotazioni: fondazionecoppola.org - info@fondazionecoppola.org - 0444043272)



📍 Piazza San Lorenzo

➡ 🕘 Dalle 21.00 alle 23.00

• Tango Argentino con gli amici di Tango Ritua'l Vicenza



📍 Piazza Biade

➡ 🕘 Dalle 18.00 alle 02.00

• AREA CHILDREN



📅 DOMENICA 7 LUGLIO

➡ 🕘 Dalle 21.00 alle 22.45

Divina Commedia: Il Viaggio di un Uomo tra gli Inferi e il Cielo





Ad ogni piazza a seconda della sua storia, conformazione logistica, frequentazione cittadina, verrà attribuito uno spettacolo adeguato.

Stand gastronomici, aree dedicate ai più piccoli, esibizioni sportive, spettacoli teatrali, mercatini, attività commerciali aperte, fino ai grandi artisti musicali... per una notte unica!



↪ LE PIAZZE



📍 PIAZZA DEI SIGNORI

La Piazza di tutti con eventi per ogni età e tutte le migliori HIT radiofoniche del momento



📍PIAZZA MATTEOTTI

La Piazza della CULTURA ed il Teatro del JAZZ in collaborazione con Galla ed il Conservatorio



📍PIAZZA SAN LORENZO

Il meglio del ROCK Live



📍PIAZZA CASTELLO

Il divertimento e tutti i ricordi della musica ANNI 90



📍PIAZZA DEI CARMINI E CORSO

Tutta la mulica live sudamericana con il nostro FESTIVAL LATINO





↪ LE INIZIATIVE



📍Piazza Biade

Spazio al futuro con la nostra Area Children



📍Corso Fogazzaro Sud e Via Cesare Battisti

Il mercatino vintage sotto le stelle con UNICO Handmade Market



📍Corso Palladio e tutto il centro

LA NOTTE DEI SALDI

Tutti i negozi aperti fino a tardi in collaborazione con Ascom





≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Notte Bianca per Beneficenza

Ogni anno sono molteplici le iniziative di beneficenza a favore di associazioni del territorio!



≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡