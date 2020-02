La mia terra, opere di Sergio Pretto

“La mia terra” è la mostra personale dell’artista Sergio Pretto. Nato a Castelgomberto (Vicenza) dove risiede e opera, con le sue pennellate l’autore desidera lanciare un richiamo al territorio toccato da un’economia in espansione affinchè le espressioni artistiche abbiano un peso all’interno della nostra società e non lascino indifferente il pubblico.

INAUGURAZIONE MOSTRA SABATO 29 FEBBRAIO ORE 17.00

Sala Foscola - Sala La Loggia Palazzo Barbaran, Castelgomberto



CONCERTO "MUSICHE DI UNA DONNA"

con Pietro Carallo and The Gloster Band

SABATO 7 MARZO ORE 20.30

Sala Foscola Palazzo Barbaran, Castelgomberto



PRESENTAZIONE DEL LIBRO

"CON LE ARMI IN PUGNO" di Giancarlo Zorzanello e Giorgio Fin

MARTEDÌ 10 MARZO ORE 20.30

Sala Foscola Palazzo Barbaran, Castelgomberto