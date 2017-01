“La Medicina dei Semplici”: formazione sull'erboristeria al Centro Ferrovieri di Vicenza

APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 23 AL 30 GENNAIO

Mercoledì 25 gennaio dalle 20.30 alle 22.30 il Centro dei Ferrovieri Vicenza in via Rismondo 2 (zona San Lazzaro) organizza il corso di formazione sul mondo dell’erboristeria “La Medicina dei Semplici” con le insegnanti Roberta Tonellotto e Emanuela Fattori. Per le piante reperibili verranno portate i vari tagli tisana o, stagione permettendo, la pianta fresca. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Costo: 60 euro a persona compreso materiale. Il corso partira’ al raggiungimento di minimo 10 iscritti. I docenti delle lezioni saranno Tonellotto Roberta (laureata in tecniche erboristiche, iridologa e riflessologa) e Fattori Emanuela (laureata in tecniche erboristiche, titolare de “Il casale delle erbe”). Il corso, a cura dell’associazione "Il Casale delle Erbe" in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza, proseguirà nei giorni 1, 8, 15 e 22 febbraio. Per informazioni: 393.9412817 - www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com - 333.8669781 (Emanuela) - emanuela.fattori@tin.it.

Struttura del corso con 5 incontri serali da due ore ciascuno con parte teorica e pratica.

1 - APPROCCIO ALL’ERBORISTERIA

2 - APPARATO RESPIRATORIO E RIMEDI ERBORISTICI

3 - SISTEMA NERVOSO : ANSIA , INSONNIA, STANCHEZZA FISICA E MENTALE

4 - APPARATO DIGERENTE

5 . APPARATO OSTEO ARTICOLARE E DISTURBI METABOLICI

