"La Mappa delle Relazioni" a Vicenza

WEEK-END INTENSIVO RESIDENZIALE SABATO 25 MARZO 2017: ORE 14.30 - 22.30 DOMENICA 26 MARZO 2017: ORE 10.00 - 16.00 VICENZA (unica data nazionale per tutta Italia) Workshop intensivo ed esperienziale per acquisire una MAPPA CHIARA E SEMPLICE di come muoversi, agire e interagire nelle tue relazioni affettive, sentimentali e professionali. Ispirato a tecniche, filosofie, esercizi della psicologia tradizionale, della psicologia transpersonale, della filosofia orientale e ad alcuni autori di best-seller di auto-aiuto del nostro secolo. Ricco di nuovi spunti, esercizi pratici, tecniche innovative, strumenti semplici e potenti per diventare PROTAGONISTA della tua vita relazionale e agire nelle tue relazioni con sicurezza, autostima, chiarezza e serenità. "Cerchiamo sempre spiegazioni per capire e comprendere come comportarci, come sentirci, come sapere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E non troviamo mai una risposta chiara. Questo succede per due motivi. Il primo è che cerchiamo le risposte fuori da noi. Il secondo è perché cerchiamo di agire sugli altri. Invece, quello che abbiamo bisogno di fare è conoscerti, comprendere le nostre dinamiche relazionali, sapere come influenziamo le relazioni che viviamo e in che modo attiriamo le persone che incontriamo. Quello che ci serve veramente è una mappa chiara e definita entro cui agire e da cui avere le risposte che cerchiamo, in modo semplice e veloce. E' questo e solamente questo che ci permette di vivere le nostre relazioni da protagonisti e farle diventare, a prescindere, esperienze che ci arricchiscano, invece di depotenziarci. Conosciti, impara la mappa del territorio delle relazioni e muoviti verso ciò che vuoi veramente. Questo è il segreto. E questo è il corso per impararlo, una volta per tutte" Tania Imperi.

PROGRAMMA: Introduzione alle Relazioni - La Tecnica dello Specchio - Gli altri sono il nostro specchio - Gli altri come specchio di ciò che ricreiamo: la matrice affettiva - Gli altri come specchio di ciò che crediamo: la matrice cognitiva - Gli altri come specchio di ciò che siamo: conoscersi e accettarsi - Gli altri come specchio di ciò che diamo agli altri: aprirsi all'amore - Gli altri come specchio di ciò che diamo a noi stessi: amare se stessi - Lo Schema delle 5 Domande - La Mappa delle Relazioni: conoscerla, usarla, applicarla - Disegna la tua Relazione Ideale AL TERMINE DI QUESTO WEEK-END AVRAI GIA' sviluppato la tua AUTOSTIMA, superato i limiti del PASSATO, imparato ad AMARE TE STESSO, sconfitto le tue PAURE, liberato le tue EMOZIONI, BLOCCATE conosciuti le tue DINAMICHE relazionali, aperto il tuo CUORE, raggiunto SICUREZZA in te stesso, modificato i tuoi PENSIERI LIMITANTI, scoperto la MAPPA DELLE RELAZIONI, fatto tuo lo SCHEMA DELLE 5 DOMANDE, imparato a usare la TECNICA dello SPECCHIO, scelto e visualizzato il tipo di RELAZIONE migliore per te e per la tua vita.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CORSO E' ESPERIENZIALE: è strutturato in esercizi pratici sia di gruppo, sia individuali, include visualizzazioni e meditazioni guidate. E' OLISTICO, lavora su tutti e quattro i livelli energetici: fisico, emotivo, mentale e spirituale E' COMPLETO, l'esperienza del corso è fruibile immediatamente e in modo autonomo. E' a NUMERO CHIUSO per poter seguire al meglio ogni singolo partecipante. E' in formato WEEK-END INTENSIVO per potersi concentrare totalmente su se stessi e dedicarci la completa attenzione che meritiamo, senza distrazioni, in un ambiente protetto, raggiungendo così in soli due giorni grandissimi risultati. E' un corso ORIGINALE PSPC® a marchio registrato e può essere condotto in esclusiva dalla Dott.ssa Tania Imperi. CHI CONDUCE IL CORSO Dott.ssa Tania Imperi Autrice e Trainer del Percorso "Principesse Scalze e Principi Celestini"® Counselor, Coach e Mediatrice Familiare Insegnante certificata dei corsi Heal your Life® di Louise Hay. INFO E PRENOTAZIONI: Tania Imperi +39 349 6337323 tania.imperi@taniaimperi.it - www.taniaimperi.it

