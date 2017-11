"La Maledizione della Mummia": cena con delitto a Vicenza

Buon cibo, buona compagnia e grande suspence!



Un evento ispirato alle classiche cene con delitto, con qualcosa in meno e qualcosa in più!



Doveva essere una serata piacevole, alla fine di un’esperienza intensa.

La squadra del professor Zatopek ha appena concluso una campagna di scavi in Egitto.

Pochi giorni dopo il loro rientro in Italia, il professore decide di riunire la squadra per una cena. Il team ne approfitta per regalargli una nuova tabacchiera che lui aveva smarrito in Egitto, con il suo tabacco da sniffo preferito. Ma la cena non è serena: il professore mostra a tutti un antico medaglione, che forse è portatore di un'antica maledizion bue.

Poi, il fattaccio.

E ora il professore è morto, riverso sul tavolo, con una siringa ancora piantata nel braccio.

Sarà stata la maledizione del medaglione?



Lo scopo del gioco è individuare il colpevole di un efferato omicidio, avvenuto proprio nel locale dove parteciperete alla nostra cena con delitto!

Troverete sui vostri tavoli le prime relazioni della polizia, i primi indizi e le istruzioni per proseguire nel gioco.

Il ritmo delle portate scandisce anche il ritmo dell’indagine. Un conduttore (commissario) gestirà le fasi del gioco e vi accompagnerà rispondendo ai vostri dubbi, alle vostre domande e fornendovi istruzioni e indizi.

Ma... attenzione! Non tutti gli indizi vi verranno comodamente serviti a tavola… alcuni dovrete cercarli!



Il costo è di soli 30€ a persona (vino, acqua e caffè inclusi)

L’evento si terrà con un minimo di 25 iscritti.



Menù della serata

Antipasto:

Cialda di formaggio con polenta morbida funghi e soppressa croccante

Primo:

Pasta alla zucca con semi di papavero e speck croccante

Secondo:

Tagliata di pollo alla senape dolce con patate speziate

Dolce:

Meringata al cioccolato

Vino acqua a volontà e… un delitto da risolvere!

***possibilità di menù alternativo vegetariano***