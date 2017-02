Domenica 19 febbraio alle 8.45 "Asiago Guide" organizza l'escursione/ciaspolata "La Magia dell'Alta Montagna: Val Formica" nell'Altopiano di Asiago tra le bellezze naturalistiche e paesaggistiche della Val Formica. Durante la stagione invernale questa zona altopianese diventa una delle mete più facili, dove trovare il fascino dell’alta montagna: panorami mozzafiato, cime innevate, boschi incantati. Ritrovo presso il parcheggio del Consorzio dei Caseifici di Asiago in via Francesco Baracca. Difficoltà: 2 su una scala da 1 a 5. Durata dell’escursione: mezza giornata. Spostamento: con mezzo proprio. Da portare con sè: scarponcini da montagna (no moon boot), vestiario a strati per le temperature molto rigide, acqua o thè caldo. Costi: 10 euro - gratis sotto per i ragazzi sotto i 18 anni (guida+tasse+ assicurazione). Eventuale noleggio ciaspole: 5 euro. Prenotazione obbligatoria: 347.1836825.

