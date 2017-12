ESCURSIONI WEEKEND NEL VICENTINO

Domenica 10 dicembre alle 9.30 Asiago Guide organizza l'escursione "La Magia dell'Alta Montagna: i Campi del Mandriolo". Partendo dalla zona dei Larici si attraverserà il bosco per arrivare in un ampio pascolo per vedere il panorama a nord: la Valsugana e le montagne trentine.

Ritrovo davanti alla Pizzeria Wunderbar sotto al Sacario Militare di Asiago in piazzale degli Eroi. Difficoltà: facle/media. Durata: mezza giornata. Spostamento con mezzo proprio.

Costo: 10 euro - gratis per ragazzi under 15

Prenotazione obbligatoria: 347.1836825 - 346.2379118 - info@asiagoguide.com

ELENCO ESCURSIONI