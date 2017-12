"La Magia del Natale" nel Parco della Vittoria a Mussolente

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre dalle 10.30 alle 18.30 a Mussolente arriva "La Magia del Natale" nel Parco della Vittoria, che come da tradizione natalizia per 3 giorni si trasforma in un grande polo di espositori, spettacoli, musica ed intrattenimenti. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale, assessorato alle attività produttive e turismo, e Confine.Comune, il tavolo tecnico promosso dalla stessa amministrazione e che riunisce le categorie economiche, Confcommercio, Confartigianato e Coldiretti.

MERCATINI DI NATALE AL PARCO. Nel weekend si svolgerà la 2° edizione dei Mercatini di Natale come luogo di acquisto e di socialità Saranno presenti circa 15 stand con oggettistica natalizia, curati sia da espositori privati (aziende, cooperative, agricoltori) sia pubblici, come l'Istituto comprensivo di Mussolente e Fondazione Città della Speranza, che proporrà oggetti il cui ricavato sarà devoluto all'associazione.

PRESEPE ANTONIO SCOTTON PER 140 ANNI DELLA EGER. Dopo l'inaugurazione della manifestazione per venerdì alle 10.30, seguirà verso le 11 l'inaugurazione del presepe di Antonio Scotton nello stabilmento Eger, che proprio nel 2017 festeggia 140 anni di storia. Scotton da decenni crea presepi artistici di pregio: da sempre affascinato dal tema della Natività, concretizza la sua passione in un'opera spettacolare, curando la realizzazione del su lavoro in ogni dettaglio. La sua opera è inserita nel www.sitolastradadeipresepi.it, che riunisce i migliori presepi veneti di tutte le province sotto l'UNPLI Veneto.

PROGRAMMA. Ogni giornata sarà accompagnata da degustazioni di cioccolata calda sarà contraddistinta da un intrattenimento diverso: venerdì 8 dicembre ci sarà lo spettacolo di Aria di Natale con i Babbi Natale; sabato 9 dicembre dalle 14 alle 18.30 il concerto di Natale del coro degli alunni della scuola media di Mussolente guidati dal maestro Mariano Zarpellon; domenica 10 dicembre alle 10 ci sarà la camminata natalizia che condurrà al presepe Antonio Scotton e per tutta la giornata i più piccoli saranno allietati dallo spettacolo di Elsa e Olaf di Frozen.

Spiega il vicesindaco Valentina Fietta: "Ancora una volta il lavoro del tavolo Confine.comune diventa tangibile, organizzando un'iniziativa capace di attirare l'interesse di tutti: bambini, giovani, famiglie ed anziani. Lo scopo è favorire il dialogo tra amministrazione e categorie economiche, unire le forze, creare sinergia per favorire la promozione del commercio e del territorio misquilese. Dopo la 1° edizione di Sottosuono per evidenzare le eccellenze artistiche locali, riproponiamo il Mercatino di Natale dopo il successo dello scorso anno, offrendo un'occasione di scambio e di intrattenimento per la comunità".

ATMOSFERA GENUINA E MAGICA. Commenta il sindaco Cristiano Montagner: "Nonostante le opportunità di acquisto in questo periodo non manchino, abbiamo voluto organizzare questa iniziativa che va oltre il significato commerciale puntando a creare, anche grazie alla scenografia naturale del Parco della Vittoria, un'atmosfera genuina, sincera e capace di favorire l'incontro tra le persone ed in bambini in particolare, in un periodo tradizionalmente magico".

