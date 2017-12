La Magia del Natale a Marostica: mercatini, spettacoli, musica e degustazioni

Domenica 16 dicembre a Marostica in piazza degli Scacchi ci sarà La Magia del Natale con il Mercatino degli Hobbisti insieme a musica, spettacoli e degustazioni oltre alla pista di ghiaccio per il 3° appuntamento con Natale con Noi 2017, organizzato dall'amministrazione comunale e Associazione Pro Marostica in collaborazione con Confcommercio. onsultabile sul sito del www.comune.marostica.vi.it e sulle relative Facebook Fan Page (Città di Marostica, Partita a scacchi-Marostica, Restate a Marostica).

I negozi, sempre aperti fin dal mattino, faranno da cornice ad allestimenti scintillanti, con una novità: un servizio (gratuito) di babysitting al Palazzo del Doglione, a cura di Giangingiù Animation, per permettere agli adulti uno shopping in libertà. Sempre attive la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Castello di fronte al Castello Inferiore e la giostra-trenino attorno all’albero illuminato.

Per tutto il giorno a Crosara la Filarmonica di Crosara-Marostica porterà il canto della stella per le vie della frazione.

PROGRAMMA COMPLETO:

Dalle 9 alle 19 saranno una sessantina gli hobbisti del mondo rurale e artigiano disseminati nelle vie del centro storico; alle 11.00, l’esibizione delle ballerine di Danza Marostica

Alle 15 al via gli spettacoli con gli artisti di strada e ai concerti - In scena, in diversi momenti, Flavio Burattinaio, Associazione culturale Masnada Baxani, I Fiati Corti, Note In Blu, Simonetta Stella, Raoul Bortolon, Walter Alessi, Damiano Faccio, Tricustica, Ohmygod, Ketalipà, Poggy&Jerry, Doopy Scuola Musica.

Fino al 7 gennaio si potranno visitare al Castello Inferiore le esposizioni del designer e ceramista Angelo Spagnolo (“L’essenza della forma”) e della illustratrice per l’infanzia Manuela Simoncelli (“Immaginario”, evento collaterale al Premio Marostica Città di Fiabe), con 2 mostre particolarmente affascinanti e in linea con la magia e la spiritualità del Natale.

ELENCO MANIFESTAZIONI