La magia dei Pink Floyd in villa

La leggenda dei Pink Floyd nella villa del 700



Il Pink Floyd Day è un evento che giunge quest'anno alla sua ottava edizione , l'appuntamento organizzato dal comune di Rossano Veneto in provincia di Vicenza in collaborazione con la proloco e l’associazione Bealive è fissato per prossimo il 22 giugno presso Villa Caffo Navarrini , storico edificio del 700 trai piu’ belli della provincia vicentina ,opera dell’architetto bassanese Giovanni Miazzi, seguace del Palladio.

Una intera giornata dedicata ai Pink Floyd , una delle piu’ importanti rock band della storia della musica, dove i partecipanti potranno visitare la mostra che si terrà all’interno della villa nelle innumerevoli e bellissime stanze e che culminerà con il grande concerto serale dei Wit Matrix, una delle più apprezzate cover band dei Pink Floyd italiane con la presenza di un super ospite “ Cesareo “ il chitarrista della celebre band Elio e le storie Tese .

Quest’anno la mostra sarà particolarmente ricca di novità , grazie ai numerosi espositori che hanno aderito a questo bellissimo evento sempre di maggior richiamo .Si potranno ammirare oggetti di assoluta bellezza e rarità per gli appassionati Floydiani , come locandine originali, biglietti originali di concerti, dischi d'oro , foto inedite e tantissimi altri oggetti memorabilia , dischi, poster, CD e DVD oltre 500 bootleg introvabili provenienti da tutto il mondo .

L’intero evento sarà presentato da Emi Baronchelli la professoressa del Rock e da Lucio Carretta uno dei piu’ stimati presentatori radio tv del vicentino .

Saranno presenti alla manifestazione anche alcuni scrittori che presenteranno i loro libri sui pink floyd e che si intratterranno con gli ospiti.

Alla mostra si potranno ammirare anche le magnifiche chitarre delle rock star che hanno fatto la storia della musica , Rolling Stones , Beatles , J.Henrix , Led Zeppelin e molti altre ancora , ci sarà anche la Fender Stratocaster del 1957 n 2 , perche’ il Pink Floyd Day e’ un evento adatto non solo agli estimatori dei pink floyd ma anche a gli amanti di tutta la musica in genere .

A partire dalla tarda mattinata per tutto il giorno ci sarà anche la presenza di un magnifico elicottero .con la possibilità di un giro turistico su prenotazione . Nel tardo pomeriggio e’ previsto anche uno spettacolo di paracadutisti .

A rendere speciale e impedibile questa edizione del Pink Floyd Day sarà la straordinaria partecipazione di Cesareo il virtuoso chitarrista della band Elio e le storie tese considerato dalla critica tra i 5 migliori virtuosi della 6 corde in Italia che salirà sul palco con i Wit Matrix , la tribute band italiana che ha suonato con molti big della musica internazionale tra cui Harry waters il figlio del fondatore dei Pink Floyd, Roger Waters . Il concerto verrà eseguito nel parco Sebellin situato davanti a Villa Caffo Navarrini , in caso di pioggia lo spettacolo sarà eseguito all’interno del palasport proprio dietro alla villa .

Nel pomeriggio del sabato tutti gli ospti tra cui Cesareo incontreranno i fans in una conferenza stampa che si terrà in uno spazio all'interno della mostra .

Un evento che si preannuncia indimenticabile …

Una giornata che chi a ha canticchiato almeno una volta “ Hey Teacher “ non può assolutamente perdere .

Sul sito www.witmatrix.com sono disponibili tutti i punti prevendita

