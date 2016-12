"La Madre Animale": seminario di sciamanesimo base

Celebreremo un Rito per ritrovare la nostra Madre Animale, lo Spirito che ci ha generato insieme ai nostri genitori e ci ha dato durante l'infanzia protezione, energia e talvolta Poteri di chiaroveggenza e di modificare la Realtà. Fino a quando a 6 -7 anni o, raramente, a 12-13 ci ha lasciato. Il Rito è un Rito di Rinascita, in cui appunto nasciamo di nuovo dalla nostra Madre Animale. Le modalità del Rito sono assolutamente riservate. La Madre Animale ritrovata potrà restituirci i Poteri dell'infanzia, fisici, psichici e spirituali e anche darci doti di chiaroveggenza e di plasmare sciamanicamente la realtà delle cose. A qualcuno, come affermano tradizioni asiatiche, potrà aprire la strada per diventare sciamani. Il Rito è aperto a tutti, anche chi non abbia alcuna esperienza sciamanica. Si rivolge in particolare a chiunque voglia rientrare in contatto e in armonia con le Forze della Natura o voglia recuperare i Poteri e la vitalità della propria infanzia. A chi cerchi di riequilibrare il corpo, lo spirito e l'anima. E infine a chi voglia imparare a sciamanizzare. Il Rito è orientato all'autoguarigione e al riequilibrio, ma non alla curanderia (terapia sciamanica) e alla guarigione degli altri. IMPORTANTE! La Madre Animale permette di incontrare gli Esseri del Cielo (o Popolo delle Stelle), quegli Esseri elevati che possiamo, nel nostro linguaggio, considerare i Creatori del mondo e delle nostre vite. Incontreremo e potremo comunicare con gli Esseri del Cielo in un successivo Cerchio della primavera 2017. Il Rito sarà condotto da Francesco Tsunki, sciamano e curandero Shuar (Amazzonia). Il seminario si terrà in un albergo circondato da un bellissimo bosco in Canton Ticino (Svizzera), a pochi km da Lugano e dal confine con l'Italia. Ai partecipanti verrà inviata una mail con tutti i dettagli. Programma completo dell'evento e iscrizioni: www.clickmeter2.com/madre-animale Per ulteriori informazioni: info@sciamanesimo.org. L'immagine è una cortese concessione dell'artista Katherine Skaggs (www.katherineskaggs.com).

ELENCO CORSI