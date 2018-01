"La Macchina delle Storie": come scrivere libri per bambini al CUCA

Volete scrivere libri per bambini? Allora siete nel posto giusto!

Davide Calì porta in tour il suo workshop più famoso, con nuovi esercizi nuovi spunti e nuove idee per scrivere e illustrare libri per bambini.

Sabato 20 e domenica 21 gennaio 2018

c/o CENTRO ARTISTICO MUSICALE APOLLONI - CUCA - Vicolo della Ricerca 18 - Sovizzo

Orari: 9.30 - 13.30 e 14.30 - 18.30

Davide Calì è fumettista e autore per bambini. Ha firmato oltre cento tra libri per bambini e album a fumetti. Pubblica soprattutto in Francia, ma anche in USA, Canada Portogallo, Svizzera e Italia. I suoi libri sono tradotti in oltre 30 lingue e hanno collezionato decine di premi in tutto il mondo.

Dal 2016 collabora con l'etichetta inglese Book on a Tree come Art Director e talent scout di nuovi illustratori.

Iscrizioni online

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgrCIamepZlvt6W_qawIaX6ZfLDUSqI220v6yLgYi8ji2zHg/viewform