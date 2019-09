La grande riapertura Asuka Bassano

Venerdì 27 Settembre 2019



Venerdì 27 Settembre 2019 presso il ristorante creativo giapponese Asuka si festeggerà la riapertura del locale dopo qualche giorno di chiusura dovuta al rifacimento del look con il dj LORENZOSPEED.



Asuka Bassano si trova si trova in Largo Parolini 109/114, a pochi metri dall'ex stazione delle corriere della città bassanese, e molto vicino alla stazione dei treni della località stessa.



Ad intrattenere musicalmente gli ospiti della festa di riapertura, per l'occasione, ci sarà il Deejay e speaker radiofonico LORENZOSPEED*. Può vantare nel suo curriculum artistico performances all'interno di Eventi e one night di prestigio con artisti internazionali quali ad esempio Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani ( solo per citarne alcuni ). Da una ventina d'anni, inoltre, realizza programmi radiofonici con artisti di fama nazionale e non solo. Propone viaggi sonori ed interviste con giornalisti, scrittori, bloggers, youtubers, musicisti, Deejays, producers, band, e molto altro ancora.