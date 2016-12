"La Gnoccheria": gnocchi con 7 sughi al "H2O Drink & Food" di Sandrigo

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Mercoledì 28 dicembre dalle 19 alle 3 il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39 organizza l'evento gastronomico "La Gnoccheria" con le specialità degli gnocchi conditi in 7 modi diversi. I sughi della settimana sono: ragù; burro e salvia; pomodorini pachino, aceto balsamico e basilico fresco; boscaiola; tartufo; crema di zucca & crudo; porro & speck. L'iniziativa culinaria a cura dello chef Tony si ripeterà ogni mercoledì. In aggiunta la cucina sarà aperta con gli altri paittii del menù: bruschette, panini, piadine, club sandwich, insalatone e snack vari. Costo: 10 euro per 4 specialità; 15 euro per 6 specialità. E' gradita la prenotazione. Infoline: 0444.658098 - 347.1019199. Grande festa di Capodanno all'H2O sabato 31 dicembre con il "Cenone Low Cost" per un prezzo speciale anti-crisi e con "La Maratona di Capodanno" per il dopocena musicale insieme a 6 top dj.

ELENCO RISTORANTI