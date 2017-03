"La Gnoccheria" con live karaoke all'H2O di Sandrigo

Mercoledì 15 marzo alle 19 il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39 organizza l'evento gastronomico "La Gnoccheria" con una serie di gnocchi fatti in casa e conditi in vari modi dallo chef Tony. Per l'occasione la cena sarà allietata dal karaoke di Damiano Micello. Le specialità della settimana saranno 7 tipi di gnocchi con sughi diversi: pomodoro e basilico fresco; ragù alla bolognese; baccalà alla vicentina; gratinati al forno con cavaolfiore e grana; champignon freschi e speck in camicia; gnocchi di carore e patate su crema di brie, pistacci e pepe nero; panna e salmone. Sarà aperta anche la cucina classica con il menù invernale, le bruschette, i panini, i club sandwich, gli snack e le insalatone oltre alla specialità della piadi-pizza. L'iniziativa culinaria si ripeterà ogni mercoledì. E' gradita la prenotazione. Costo: 10 euro per 4 specialità - 15 euro per 6 specialità. Infoline: 0444.658098 - 347.1019199.

