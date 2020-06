Corso sulla fine di questi tempi e lo stato attuale

Seminario

La fine di questi Tempi?! ...Lo Stato Attuale;

Sappiamo chi SIAMO in tutti gli ambiti e cosa SIAMO VENUTI a MATERIALIZZARE? ESSERE CASA!



Per chi è VERAMENTE Motivato nel cercare la Verità e Comprendere-SI, sarà fatto in questo seminario il “ punto della situazione ”, cercando poi di lavorare su quello che Siamo Realmente ORA, su quello che è “ il Mondo Materiale e i Mondi più Sottili ”; ... svincolati come sempre dall'inganno del divenire e dalle catene del centro di comparazione Interno (Ego) ed Esterno (Altri), per mettere fine al gioco del cambiamento e rinnovamento nel Mondo, che si protrae oramai da secoli, per muoversi insieme verso la VERA LIBERAZIONE TOTALE.



Come avevo preannunciato già da anni siamo alla fine di questo ciclo e Matrice, pochi hanno voluto Veramente Ascoltare ed accogliere il NUOVO, ancora meno sono riusciti a mantener_Si in ESSERE, in una Visione SANA e svincolata dai condizionamenti e rendersi VERAMENTE responsabili di ciò che hanno accolto e quindi di ciò che sono Di-ventati e hanno MANIFESTATO, senza dover proiettarle poi le cause di tutto ciò all’esterno di essi.



Mantenersi in ESSERE e in Visione Sana e Pienamente RESPONSABILE avrebbe dato la possibilità di ri-tornare fondamenta prima di tutto di sé stessi e per gli altri, in questi annunciati “ tempi di transizione, di totale dominio sull’umano” (avvenuti come pre-detto perché non è stato Integrato e Compreso il lavoro sull’Umano), di ESSERE e Fare Gruppo SANO e Equilibrato e quindi MANIFESTO, ma ancor di più, di poter ESSERE la Possibilità di Ri-tornare a CASA!



Ps: il “programma specifico” sarà adattato al momento secondo i presenti, visto che prima di tutto è importante Creare un Azione di COMPRENSIONE e non mera Informazione che risulterebbe così comunque condizionante o valutativa.



gradita la prenotazione :

e-mail: arte.crocicchio@gmail.com

telefono: 327 0931717