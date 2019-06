La Festa del panin onto a Ponte di Barbarano

La Festa del panin onto si svolgera nei giorni 7-8-9 Giugno 2019 a Ponte di Barbarano (VI) per deliziarvi in vista della stagione estiva.

L'evento nella frazione del comune di Barbarano e' tra i piu conosciuti del basso Vicentino.

Tutte le sere MUSICA, SPRITZ, COCKTAIL, SHOTTINI e STRATOSFERICI PANINI

Venerdì 07

▸LOLLIPOP con Dj Max Reba

Sabato 08

▸VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90

Domenica 09

▸MARMELLATA - CREMONINI Cover Band