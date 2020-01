La Festa del Cioccolato "Art & Ciocc" ad Asiago

Asiago ospiterà dal 7 al 9 febbraio 2020 La Festa Del Cioccolato "Art & Ciocc" - Il Tour Dei Cioccolatieri. La dolcissima manifestazione si svolgerà in centro storico e precisamente in Piazza Carli dove circa 30 stand dei cioccolatieri saranno aperti in orario continuato dalle 9 del mattino con degustazione e vendita di cioccolato in tutte le sue forme.

Programma:



7, 8, 9 febbraio 2020

Apertura STAND E CHOCOLAB all’interno del padiglione coperto in Piazza Carli:

Venerdì 7 e sabato 8 orario 9-21 | Domenica 9 febbraio orario 9-20



VENERDI’ 7 FEBBRAIO

11.00: Inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità

16.00: Showcooking a cura di Alessio Longhini - Ristorante Stube Gourmet dell’Hotel Europa - Asiago.



SABATO 8 FEBBRAIO

11.00: Showcooking a cura di Ernest Knam SHOWCOOKING GRATUITO SU PRENOTAZIONE https://www.eventbrite.it/e/90755465039

16.00: Showcooking a cura di Matteo Rigoni della pasticceria Carli di Asiago

18.00: “L’isola del cioccolato incontra l’isola del tè” degustazione abbinata di cioccolato di Modica e tè di Ceylon. Un viaggio immaginario tra le eccellenze di due meravigliose isole, la Sicilia e lo Sri Lanka, un percorso di degustazione per sperimentare originali abbinamenti e scoprire insieme tutti i sapori del cioccolato di Modica e del Tè di Ceylon. A cura di Matteo Antonio Catanese - Mlesna Tea House Asiago.

DEGUSTAZIONE GRATUITA SU PRENOTAZIONE https://www.eventbrite.it/e/90758772933

18.45: “Vino & Cioccolato” degustazione gratuita di Recioto della Valpolicella DOCG e Recioto Soave DOCG in abbinameto a diversi tipi di cioccolato. A cura di Carla Gozzo di Collis - Cantina Veneta Wine Group. DEGUSTAZIONE GRATUITA SU PRENOTAZIONE https://www.eventbrite.it/e/90760217253



DOMENICA 9 FEBBRAIO

11.00: Showcooking a cura di Massimo Spallino del Ristorante Vecchia Stazione - Roana

15.00: Showcooking a cura di Ilario Cortese e Juri Sellaro della pasticceria Cortese di Conco

16.30: Showcooking a cura di Alessandro Dal Degan del Ristorante La Tana Gourmet - Asiago