"La Fattoria di Pasqua" all'Emisfero di Bassano del Grappa

TOP 5 PASQUA E PASQUETTA 2017 SUL TERRITORIO BERICO

PASQUA E PASQUETTA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 15 aprile nel pomeriggio verso le 15 il centro commerciale "Emisfero" di Bassano del Grappa in via Alcide De Gasperi 80 presenta "La Fattoria di Pasqua" con la rottura di uova giganti di cioccolato per tutti i presenti oltre alle foto con la mascotte del "Coniglio Pasquale". Ingresso libero.

Anche nell'altro centro commerciale "Emisfero" di Zanè in via Manzoni 124 è prevista la rottura delle uova di Pasqua nel pomeriggio con partecipazione gratuita.

Entrambi i centri commerciali resteranno chiusi per Pasqua, mentre saranno aperti per Pasquetta (vedi i centri commerciali, i supermercati e i negozi aperti sul territrio berico).

ELENCO MANIFESTAZIONI