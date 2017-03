La Falesia di Lumignano: il paradiso delle arrampicate sportive a Longare

In occasione di "Amambiente Festival 2017" (vedi programma), venerdì 31 marzo alle 20.30 si terrà l'incontro "La Falesia di Lumignano" presso la sala consiliare del comune di Longare in via Marconi 26. La serata culturale sarà dedicata proprio alla falesia lumignanese, uno dei centri di arrampicata più importanti e conosciuti del Nord Italia. Si approndirà l'aspetto di questo luogo, ricco di sentieri e di aspetti naturalistici molto interessanti nel cuore dei Colli Berici oltre al fascino storico dell'Eremo di San Cassiano. L'evento è organizzato in collaborazione con il CAI (Club Alpino Italiano) di Vicenza, Guide Alpine Italiane, "Liberici" e il Gruppo El Sasso di Lumignano. Ingresso libero.

