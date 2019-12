La Fabbrica del Cioccolato show al Teatro San Marco

Chi non conosce Charlie e la fabbrica di cioccolato? Ora la storia di Willy Wonka e Charlie Bucket arriva al Teatro San Marco di Vicenza in versione musical. Basato sull’omonimo romanzo di Roald Dahl e ispirato alle due pellicole con Gene Wilder (“Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”, 1971) e Johnny Depp (“La fabbrica di cioccolato“, 2005), lo spettacolo musicale è dedicato al cioccolatiere più famoso del mondo.

Charlie e la fabbrica di cioccolato musica: la trama

Il musical racconta la storia di Charlie Bucket, bambino dalle scarse possibilità economiche che vive con la propria famiglia in una piccola roulotte vicino alla famosa fabbrica di Willy Wonka, il più grande imprenditore di cioccolato e dolci che da anni ha chiuso le porte al mondo continuando a produrre dolci in modo misterioso. Un giorno, inaspettatamente, il signor Wonka indice un concorso: cinque bambini avranno la possibilità di entrare a visitare la sua fabbrica insieme a lui e ad un accompagnatore se riusciranno a trovare i cinque biglietti d’oro nascosti in normali confezioni di cioccolato distribuiti in tutto il mondo. Uno solo di loro avrà poi la possibilità di vincere una scorta di dolci a vita.

Charlie nutre la speranza di poter vincere un biglietto grazie alla tavoletta di cioccolato Wonka che riceve ogni anno per il suo compleanno, ma le sue aspettative falliscono miseramente. Inaspettatamente, però, con dei soldi trovati per pura fortuna decide di acquistare un’altra tavoletta in cui trova il tanto desiderato biglietto. Durante la visita alla fabbrica quattro ragazzini su cinque perderanno la competizione cedendo ai loro vizi e solo uno di loro arriverà alla fine del percorso vincendo un premio molto più grande e misterioso di quello promesso da Wonka…

La Fabbrica di Cioccolato - Share Christmas Night 2019 è lo Show natalizio dell'Accademia dello spettacolo Share

Domenica 22 Dicembre 2019

ore 20.00

presso il Teatro San Marco di Vicenza (VI)

(Contra S. Francesco, 76)

I N G R E S S O G R A T U I T O

APERTURA PORTE dalle 19.30

Cantanti, attori, ballerini e musicisti di Share saliranno sul palco del Teatro San Marco di Vicenza per dare vita a uno spettacolo che lascerà un dolce e magico ricordo!