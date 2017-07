"La Enego Marcesina": mezza maratona, corsa non competitiva e nordic walking

GUIDA PODISMO: CORSE, MARCE E MARATONE A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

Domenica 16 luglio alle 9.30 è in programma l'evento podistico "La Enego Marcesina", mezza maratona (21.097 chilometri) nella piana di Marcesina a Valmaron di Enego presso il Centro Fondo. Il percorso su strada asfaltata, sterrata e forestale attraverserà i comuni di Enego e Grigno in provincia di Trento tra pascoli e malghe, circondate da boschi di abete rosso, con un dislivello di 150 metri (tempo massimo di percorrenza in 3 ore).

Alle 10 è previsto anche il Nordic Walking di 6 e 12 km. e la corsa podistica non competitiva a passo libero di 12 chilometri su strada sterrata e forestale (quota d'iscrizione di 8 euro direttamente sul posto il giorno della gara alle 8 alle 10). Inoltre verrà organizzata anche quest'anno la passeggiata ludico-motoria per i bambini "Corri con Cristian e Sammy" sul circuito della Madonnina con l'obiettivo di dire no alle barriere e ai limiti. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Alle 12.30 il "pasta party" e alle 14 le premiazioni. Alla sera street food con il gruppo "I Love Enego", musica e "White Party."

L'organizzazione accetterà solo ed esclusivamente le iscrizioni pervenute on line attraverso il portale www.enternow.it con pagamento, carta di credito o bonifico bancario. Info per iscrizioni: info@enternow.it - 041.990320. Per ulteriori informazioni: www.laenegomarcesina.it

