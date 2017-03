"La Domenica dei Bimbi": cena e babydance con Minion Bob all'H2O di Sandrigo

Ogni domenica da domenica 26 marzo dalle 18.30 alle 21.30 il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39 organizza "La Domenica dei Bimbi" con il super ospite Minion Bob. Una serata pensata per le famiglie e soprattutto per i più piccoli con babydance, truccabimbi, animazione, laboratorio di cucina con area bimbi attrezzata e bay sitter a cura di professionisti del settore. Menù Bimbi: 7 euro. Menù Adulti: 10 euro. Posti limitati. E' gradita la prenotazione. Infoline per prenotazioni: 0444.658098 - 347.1019199.

MENU' BIMBI + BIBITA + SORPRESA IN REGALO:

Un piatto a scelta: Pasta al ragù/pomodoro/pesto - Cotoletta alla Milanese - Hamburger - Wurstel alla griglia

Contorni: Patate fritte, Verdure Grigliate o Purè

MENU' ADULTI - BIBITA/BIRRA + CAFFE'

Bruschetta o Piadipizza (novità 2017)

MENU' NORMALE ALLA CARTA: www.facebook.com/pg/h2orestaurantsandrigo/photos/?tab=album&album_id=1641689636131720

