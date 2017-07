GUIDA ALLE ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Domenica 16 luglio alle 8.45 "Guide Altopiano" propongono l'escursione storico-naturalistica "La Difesa del Forte Lisser" sulla Piana di Marcesina nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano dei Sette Comuni. La costruzione militare, posta come sbarramento della Valsugana a difesa del confine Italiano, fu costruita tra il 1911 e il 1912. Il Forte Lisser, recentemente restaurato, appresenta il forte di concezione più moderna in tutta la zona altopianese. Si visiterà l'interno della struttura con il racconto delle vicende belliche su questi territori, capendone l'enorme importanza strategica. Dalla sommità si gode di un panorama mozzafiato. Costo: 15 euro adulti - 5 euro ragazzi under 15. Infoline: info@guidealtopiano.com - 340.7347864.

ELENCO ESCURSIONI