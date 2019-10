La danza del mondo al Teatro Comunale di Vicenza

UN ALTRO AUTUNNO ALL’INSEGNA DELLA QUALITA’

Fado, musica greca, irlandese, turca, sonorità mongole, armonie indiane, melodie del deserto… Questi gli ingredienti delle ultime edizioni di un Festival che anche quest’anno torna per permettere ad un pubblico oramai affezionato di viaggiare verso territori lontani, comodamente seduto nelle poltrone del Teatro Comunale di Vicenza.

Marocco&Andalusia,Bulgaria, Italia&Irlanda.

National Folklore Ensemble "Philip Koutev"

Hamid Ajbar Arab Flamenco

Caìtlin Nic Gabhann, Cìara O Maonaigh & Birkin Tree

Il festival Musica delle Tradizioni chiude sempre in modo intimo e speciale: quest'anno Caitlín & Ciarán e i Birkin Tree ci portano in Irlanda.

Musica DELLA Tradizione # La DANZA DEL MONDO

Dal 25 al 27 ottobre, ore 21.

Vicenza, teatro comunale, sala del Ridotto