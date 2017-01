"La cura della città, la città che cura per uno sviluppo sostenibile" a Vicenza

Giovedì 12 gennaio alle 19 presso la sede dell’Associazione Vinova di Vicenza in viale Verdi 50/78 si svolgerà il workshop "La cura della città, la città che cura: Come ripensare la città per uno sviluppo sostenibile" con l’architetto Giulia Andreotti e la paesaggista Livia Basso. Ripartono col nuovo anno le attività culturali dell’Associazione Vinova: il primo appuntamento del 2017 sarà dedicato alla cura della città dal punto di vista urbanistico e sociale. Introdurrà la serata la vicepresidente dell’associazione Isabella Sala. Il primo intervento sarà di Giulia Andreotti, architetto esperto in progettazione ecosostenibile e verterà sul tema “Protocolli, soluzioni e tecnologie per lo sviluppo sostenibile del territorio”. Il secondo approfondimento a cura della paesaggista Livia Basso sarà dedicato ai “giardini che curano” e approfondirà il tema “Healing Garden: Credere nella terapia della natura tra normalità e follia”.

La seconda parte della serata darà la possibilità di approfondire attraverso un lavoro a gruppi con focus sulle relazioni introduttive e sul tema, a cura di Chiara Pavan, del ruolo della scuola come motore di comunità. Verranno presentati da Giulia Andreotti i protocolli di certificazione della sostenibilità dell’ambiente costruito nati per incoraggiare le migliori pratiche orientate al contrasto ai cambiamenti climatici, alla protezione delle risorse naturali e della biodiversità, alla promozione di un’economia circolare e alla costruzione di comunità con qualità di vita elevata. Livia Basso porterà l’esperienza dei “giardini che curano” già realizzati in alcune città di Italia e del mondo con risultati importanti sulla salute delle persone intesa in senso globale come salute mentale, fisica e relazionale.

“Quartieri, ospedali, scuole, strade, verde pubblico sono al centro della nostra riflessione, in particolare lo spazio lasciato alla natura è fondamentale per il benessere della persona e delle comunità - sottolinea il presidente dell’associazione Vinova Otello Dalla Rosa - Una città in cui i cittadini hanno un ruolo attivo nella progettazione e nella cura del verde pubblico che diventa occasione di benessere e di vera ‘cura’. Sono temi su cui confrontarci che consideriamo fondamentali per la qualità della vita urbana”.

La partecipazione è libera e gratuita. Per motivi organizzativi è gradita la conferma della presenza inviando una mail a: associazionevi.nova@gmail.com. Infoline: 0444.1323711 - 347.9435027. Sito web: www.vinova.org.

Biografia Giulia Andreotti: Architetto libero professionista, Dottore di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura, Certified European Passive House Designer, LEED© AP BD+C. Svolge attività di ricerca e consulenza per progettisti e imprese di costruzioni sull’ingegnerizzazione dell’involucro edilizio, la progettazione di edifici bioclimatici a basso consumo energetico e la certificazione della sostenibilità degli stessi, seguendo un approccio alla progettazione di tipo integrato e multidisciplinare.

Biografia Livia Basso: laureata in lettere, ha seguito il corso triennale di restauro del giardino storico organizzato dalla Sovrintendenza del Veneto, conseguendo il Master di secondo livello in Paesaggistica presso l’Università degli Studi di Firenze e frequentando il Corso di perfezionamento sugli "Healing Gardens" presso la facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Milano. Presta consulenza per la progettazione e il restauro di giardini.

Vinova: è un'associazione culturale e politica, nata nel giugno del 2016 con l'obiettivo di sviluppare idee e progetti per la città. E' aperta a tutti coloro che ne condividono lo spirito e gli obiettivi; propone incontri seminariali e approfondimenti aperti ai non iscritti.

