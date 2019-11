La città dei Morti:visita guidata al cimitero

Il sepolcro non è solo luogo del rimpianto e degli affetti perduti, ma costituisce anche la memoria storica di una comunità. Il Cimitero Monumentale e quello Acattolico di Vicenza raccontano decine di storie con i loro monumenti, le iscrizioni, la forma rigidamente gerarchica che doveva riprodurre la città dei vivi.

Il Cimitero Maggiore di Vicenza, già conosciuto come Cimitero Monumentale di Vicenza, è il principale cimitero della città di Vicenza. Costruito dagli architetti Bartolomeo Malacarne e Giacomo Verda tra il 1816 e il 1848, ospita tra gli altri le tombe di Andrea Palladio, Guido Piovene, Mariano Rumor, Virgilio Scapin. In una mappa della città del 1821 si vedono altri cimiteri: il CIMITERO ACATTOLICO, che c'e ancora, e che accoglieva anche le salme dei soldati. CIMITERO DELL'OSPEDALE: occupava l'area dove adesso ci sono i laboratori, il sert, e le celle. CIMITERO VECCHIO: era all'esterno delle mura, dove adesso c'è via Cattaneo, e la stessa via, su quella mappa, è "strada del camposanto. Altro CIMITERO VECCHIO:era piuttosto grande e occupava l'area dove sorge il teatro nuovo.

Le guide Francesca Marini e Chiara Pesavento vi accompagneranno in una visita guidata insolita e condotta in punta di piedi per rispetto al luogo sacro: uno spaccato inedito della città del XIX secolo con storie di personaggi illustri oggi dimenticati, alle ore 14.30, durante la visita guidata al cimitero monumentale di Vicenza, parleremo anche dei misteri legati alla morte e sepoltura di Andrea Palladio.

"All'ombra de' cipressi e dentro l'urne confortate dal pianto è forse il sonno della morte men duro?"

("Dei Sepolcri" - Ugo Foscolo)

Quando: domenica 17 novembre 2019 alle ore 14.30

Dove: Ingresso del Cimitero Monumentale, lato viale Trieste

Costo: 10,00 euro a persona comprensivi di visita guidata e auricolari (obbligatori per rispetto al luogo sacro)

Durata: 2 ore circa

Prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a vicenzatourguide@gmail.com. Posti limitati.

La città dei Morti

domenica dalle ore 14:30 alle 16:30

Cimitero Maggiore Di Vicenza

viale Trieste, 36100 Vicenza

